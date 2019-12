Samu da capital ganha seis novas ambulâncias

A frota de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Campo Grande foi renovada com mais seis veículos nesse final de semana. Com o investimento, a população da capital contará com maior reforço nos atendimentos.

Campo Grande recebeu durante o ano de 2019, diversas ambulâncias para substituir aquelas que eram consideradas velhas para continuar rodando ou que, por sofrerem acidentes, tiveram perda total. Sábado chegam mais seis veículos, que foram adquiridos com recursos do município.

Uma parte das viaturas substituirão outras que já estão rodando, que parte servirá como ambulância reserva. A outra parte das viaturas irão formar uma unidade exclusiva de transporte de pacientes, uma vez que atualmente o SAMU Campo Grande também é responsável pela transferência dos pacientes que estão nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para os hospitais onde serão tratados.

Foram, investidos mais de R$ 1,3 milhões do tesouro municipal na aquisição das seis novas viaturas, e com isso o SAMU tem a frota completamente renovada em apenas um ano. Para melhorias futuras, ainda há o planejamento de aquisição de mais motolâncias.

