Covid-19: MS confirma 29 novos casos da doença em uma semana

Mato Grosso do Sul confirmou 29 novos casos de Covid-19 na última semana. O número de mortes se manteve estável. Em 2024, o Estado acumula 9 mil casos confirmados da doença e 61 mortes, até o momento.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nesta terça-feira (23), dos 197 casos registrados no Estado, sendo 48 em Aral Moreira e 42 em Campo Grande, além de 35 em Anastácio e 18 em Dourados, a maioria são casos represados de semanas anteriores e que não foram encerrados na data correta, sendo registrados somente agora.

Vacinação

Em MS, 80% da população está imunizada com a dose monovalente da vacina contra a Covid-19, percentual abaixo dos 84% do País. Considerando as faixas etárias, idosos são os que mais se imunizaram, mas o percentual dos que tomaram o reforço da vacina é baixo.

