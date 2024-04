Dengue: Brasil tem quase 4 milhões de casos registrados

Dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, atualizado nesta quinta-feira (25), apontam para 3.852.901 casos prováveis de dengue registrados em todo o país neste ano, mais que o dobro que os 1.649.144 casos notificados durante todo o ano passado.

Somente neste ano, já foram contabilizados 1.792 óbitos pela doença, com outras 2.216 mortes em investigação. Com isso, a letalidade em casos prováveis é de 0,05 e a letalidade em casos de dengue grave é de 4,43.

Atualmente, em casos prováveis da doença, Minas Gerais lidera, com 1.167.056 possíveis infecções pela doença, seguido de São Paulo (927.065), Paraná (391.031) e Distrito Federal (232.899).

Dengue em MS

Mato Grosso do Sul já registrou, segundo dados do Boletim Epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), 6.578 casos confirmados de dengue e 14.630 casos prováveis da doença, com 15 mortes confirmadas.

Estão em destaque quanto à alta incidência de casos suspeitos de dengue, os municípios localizados próximo à linha internacional e divisa com outros Estados.

