MS apresenta estabilidade em casos de dengue, afirma Ministério da Saúde

Mato Grosso do Sul está entre os estados que conseguiu frear o avanço dos casos de dengue, segundo um levantamento do Ministério da Saúde, divulgado nesta semana. A estatística corresponde à 17ª semana epidemiológica de 2024, sendo dos dias 21 a 27 de abril.

Desde o início do ano, MS registrou 7.438 casos confirmados da doença e 15 mortes comprovadas. No entanto, há, ainda, 8.353 casos prováveis e 12 mortes sob investigação. A incidência de dengue no Estado, atualmente, é de 572,8 casos por grupo de 100 mil habitantes, o que coloca MS na 14ª posição no índice nacional.

Outros estados

Além de Mato Grosso do Sul, outros 20 estados brasileiros e o Distrito Federal apresentam tendência de queda ou de estabilidade na incidência da doença. Ceará, Mato Grosso, Pará, Sergipe e Tocantins ainda têm uma tendência de aumento de casos de dengue.

"Essa epidemia tem um padrão diferente das outras. O que observamos é que houve uma subida muito rápida de casos e demorou oito semanas para subir, e esperamos tempo semelhante para descer. Os estados em queda foram os que iniciaram primeiro a subida, que foi explosiva", explicou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde, Ethel Maciel.

Até o momento, o País registra 4,1 milhões de casos prováveis de dengue, sendo 44,7 mil graves e de sinal de alarme. As mortes totalizam 2 mil.

