Dengue: Brasil ultrapassa 2 mil mortes pela doença

O Brasil ultrapassou, nesta terça-feira (30), as duas mil mortes por dengue em 2024, o maior número de óbitos desde o início da série histórica no país, em 2000. Os dados são do Painel de Monitoramento das Arboviroses, com base em dados do Ministério da Saúde.

No total, o Brasil já registra 2.073 mortes por dengue neste ano, com outras 2.291 estão em investigação.

O número de mortes chega até mesmo a ultrapassar, nos quatro primeiros meses, o registrado durante todo o ano de 2023. No mesmo período do ano passadora, foram registradas 671 mortes pela doença, 1.402 a menos do que em 2024.

Nesta segunda-feira (29), o Brasil ultrapassou o marco de 4 milhões de casos, prováveis e confirmados, de dengue, superando o registrado durante todo o ano de 2015 (1.688.688) e 2023 (1.641.278).

Segundo dados do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul e outros sete estados (Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul) apresentam estabilidade nos casos da doença.

Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal apresentam tendência de queda.

Já Ceará, Mato Grosso, Pará, Sergipe e Tocantins apresentam tendência de aumento nos casos da doença.

