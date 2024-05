Com 16 vítimas até agora, mortes por gripe 'tipo A' crescem na Capital

Brenda Leitte, com Sesau atualizado em 21/05/2024 às 15h31

O contágio pelo vírus da influenza A triplicou em Campo Grande de janeiro até agora, em comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento é do monitoramento CIEVS-Sesau (Centro de informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde).

Já foram notificados 162 casos de influenza A em 2024, contra 51 casos registrados em 2023. O número de mortes também subiu significativamente, 16 mortes pela gripe A em este ano, enquanto no ano passado foram apenas 3. A maioria das mortes registradas este ano são de idosos, que fazem parte do público prioritário para a vacinação.

Neste ano, 1.417 pacientes deram entrada com sintomas nos postos, e é com base nesses dados que a secretaria de saúde cria as estratégias de enfrentamento, como o decreto de emergência que está em vigor desde o dia 30 de abril.

A evolução das doenças respiratórias e síndromes gripais nas unidades de saúde da Capital são monitoradas diariamente pelas equipes técnicas da Sesau.

Vacinação

A vacina disponível nas unidades de saúde da Capital para quem tem mais de 6 meses de idade e protege contra 3 tipos de vírus influenza A – H1N1 e H3N2 – e influenza B – linhagem Victoria.

Veja aqui a relação das unidades, endereços e horários.

