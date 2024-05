Motociclista morre dias após acidente com caminhão em Camapuã

Deusdete de Oliveira Silva,de 49 anos, morreu nove dias depois de sofrer um grave acidente na cidade de Camapuã. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o acidente entre moto e caminhão aconteceu no dia 12 de maio. Na ocasião, a vítima foi socorrida com politrauma gravíssimo, sendo levado para o hospital.

Porém, devido a gravidade, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde foi internado.

Como seu estado de saúde era delicado, devido aos inúmeros ferimentos, o homem não resistiu e faleceu no hospital durante a manhã desta terça-feira (21).

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

