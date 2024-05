Receita Federal abre consulta ao maior lote de restituição do IR na história

A Receita Federal liberará nesta quarta-feira (22), a partir das 10h, a consulta ao primeiro dos cinco lotes de restituição da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2023, que contará com a inclusão de todos os contribuintes do Rio Grande do Sul com direito a receber.

Com a inclusão dos gaúchos, um total de 5.562.065 contribuintes receberão R$ 9,5 bilhões, o que torna esse o maior lote de restituição do IR na história da Receita Federal. A decisão de incluir contribuintes do Rio Grande do Sul surge devido as chuvas e enchentes que assolaram o estado.

Os contribuintes gaúchos também foram incluídos na lista de prioridades. Dos que tem prioridade no recebimento da restituição, 2.595.933 tem entre 60 e 79 anos, seguidos de 1.105.772 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Em terceiro, vêm 886.260 declarações de contribuintes gaúchos, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão.

O pagamento será feito em 31 de maio, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

