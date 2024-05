WhatsApp começa a testar vídeos de 1 minuto nos status

O WhatsApp começou a testar, em suas versões beta para Android e iOS, vídeos de até 1 minuto no status. Apesar dos testes, ainda não se sabe dizer quando a Meta, dona do mensageiro, irá disponibilizar a nova funcionalidade.

Os testes da nova funcionalidade, segundo o WaBetaInfo, portal de notícias voltadas ao WhatsApp, já acontecia desde o início do ano, mas apenas em dispositivos Android, e foi só recentemente que os testes começaram em aparelhos iOS.

Com o aumento da duração máxima dos status para um minuto, o WhatsApp passa a fornecer aos usuários uma maior possibilidade de customização, tanto com contas pessoas e comerciais se beneficiando da funcionalidade.

Por ainda estar em fase de testes, ainda não se tem informações de quando a Meta irá lançar a funcionalidade. Quando for lançada, ela chegará de forma gradual para todos os usuários, assim como aconteceu com demais atualizações.

