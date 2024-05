Covid-19: MS registra 24 novos casos confirmados da doença, mas segue sem mortes

O boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nesta terça-feira (21), revela que Mato Grosso do Sul registrou 24 novos casos confirmados de Covid-19 na última semana. De acordo com o levantamento, nenhuma morte pela doença durante esse período foi notíficada.

Atualmente, Campo Grande lidera o número de novos casos, com o registro de 14. Paranaíba e Rio Negro registraram 3 cada. Enquanto Costa Rica, Itaquiraí e São Gabriel do Oeste, registraram 2. Outros municípios do Estado registraram 1 caso cada, como é o caso de Dourados.

Desde o início da pandemia, MS registrou 633.809 casos confirmados da doença e 11.426 mortes. Durante o ano de 2024, o registro atinge 65 mortes até o momento.

