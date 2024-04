AstraZeneca admite "efeito colateral raro" em vacina contra a Covid

A farmacêutica AstraZeneca admitiu, pela primeira vez diante da Justiça, que existe a possibilidade da vacina contra a Covid-19 causar, em um “efeito colateral raro”, trombose após serem vacinadas com o imunizante da empresa.

Segundo o jornal The Telegraph, a empresa é alvo de uma ação coletiva de 51 famílias, que pedem indenização equivalente a aproximadamente R$ 700 milhões. Essas pessoas desenvolveram trombose após serem vacinadas na Inglaterra.

Em resposta, a farmacêutica reconheceu que o imunizante "pode, em casos muito raros, causar síndrome de trombose com trombocitopenia (TTS)", condição onde ocorre formação de coágulos que aumentam as chances de entupimento de vasos sanguíneos.

Apesar da afirmação, a empresa disse que “o mecanismo causal não é conhecido”. "Além disso, a TTS também pode ocorrer na ausência da vacina AZ (ou de qualquer vacina). A causalidade em qualquer caso individual será matéria para prova pericial", declarou a AstraZeneca em carta enviada no ano passado ao advogado de um dos requerentes.

