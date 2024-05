Beneficiários do Primt serão alfabetizados pelo projeto Ressignificando Saberes

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), realizou nessa segunda-feira (20) a abertura do projeto Ressignificando Saberes, que tem como objetivo alfabetizar os beneficiários do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt) que não possuem habilidades de escrita e leitura.

Idealizado pela Escola de Educação Profissional da Funsat em parceria com a Semed (Secretaria Municipal de Educação), o projeto também possibilita aos beneficiários participarem efetivamente dos cursos de capacitação oferecidos pela Escola da Funsat, que tem como um dos requisitos que os alunos sejam alfabetizados.

No 1º ciclo da iniciativa, cerca de 30 trabalhadores participam das aulas, que acontecem de segunda-feira a sexta-feira, das 13h às 17h, no prédio da Funsat. Foram disponibilizadas duas professoras alfabetizadoras, e o projeto inicial tem duração de 160 horas e 40 dias letivos.

A diretora da Escola de Educação Profissional da Funsat, Elaine Dias, afirmou que a realização do projeto traz muita alegria para toda a equipe. “Era um projeto que estava no nosso coração, estou imensamente feliz. Contem conosco nessa caminhada de vocês. Tenho certeza que vocês sairão daqui muito melhores do que entraram”, afirmou.

