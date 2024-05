Senado aprova o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (21), o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas, que prevê a ida de equipes de saúde até escolas durante campanhas nacionais de imunização. O texto agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o texto, que foi aprovado de forma simbólica, sem contar os votos, os alunos do ensino infantil e fundamental vão receber as doses previstas no cronograma de vacinação. Foram contrários ao projeto os senados Cleitinho (Republicanos-MG), Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE) e Rogério Marinho (PL-RN).

O programa define que a vacinação não será obrigatória, e permite que escolas particulares participem do programa caso desejem.

A oposição tentou retirar o trecho que obrigava as instituições de ensino a produzirem uma lista com o nome dos alunos não vacinados, porém, o governo preferiu firmar acordo para aprovar o texto como estava, para que ele não precisasse voltar à Câmara dos Deputados, com o trecho em questão sendo vetado pelo presidente Lula.

