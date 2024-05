STF torna Zambelli e Delgatti réus por invasão ao sistema do CNJ

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta segunda-feira (21), por tornar réus a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti, acusados de invadirem o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Além da invasão, os dois foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por terem inserido um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes no sistema, em que ele é autor da determinação.

Os cinco ministros que compõe a Primeira Turma - Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino - decidiram, por unanimidade, tornar a Zambelli e Delgatti réus pela invasão do sistema eletrônico do CNJ e por falsidade ideológica.

A ministra Cármen Lúcia ironizou ao afirmar que começa a se preocupar “não só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente”.

“Vossa excelência [Alexandre de Moraes] se autoprender, com uma falsificação, em um órgão que é presidido por um colega de vossa excelência, é um salto triplo carpado criminoso impressionante”, disse a ministra.

O ministro Alexandre de Moraes classificou a inserção do documento como “burrice”.

