Adriane lança frente contra a dengue na região do Prosa

A prefeita Adriane Lopes lançou, hoje (30) uma operação de grande porte contra a dengue, na Região do Prosa, em Campo Grande. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), iniciou a 4ª Etapa da Campanha “Meu Bairro Limpo – Todos em Ação contra a Dengue” na Escola Municipal Elpídio Reis, no Bairro Mata do Jacinto. Nas fases anteriores da campanha, mais de 44 mil imóveis já foram vistoriados.

Durante os próximos 10 dias, cerca de 300 servidores da Coordenadoria de Vetores (CCEV) realizarão inspeções em residências e terrenos baldios na Região do Prosa. Eles também recolherão e eliminarão materiais que podem servir como criadouros do mosquito transmissor da Dengue, além de orientar os moradores sobre medidas preventivas.

Adriane destacou a importância da prevenção e o trabalho dos servidores que têm sido fundamental para manter os números de dengue estáveis em Campo Grande. “Este trabalho que vem sendo desenvolvido é um exemplo claro de como ações estratégicas e preventivas podem fazer uma diferença significativa na saúde pública do município”, comentou. Ainda segundo a prefeita, a colaboração da população é essencial no combate à dengue, em que é essencial que o morador mantenha seus quintais limpos e eliminando possíveis focos do mosquito, amplifica enormemente o impacto dessas ações.

Rua Marquês de Herval (Entre as ruas Caldeiras e Guanambi)

Ecoponto Noroeste (Rua Guarulhos, 788 – Jardim Noroeste)

Avenida Waldomiro Coelho Netto (entre as ruas Agrinômia e Ubatuba)

Do dia 01 de janeiro a 23 de abril deste ano, foram notificados 6.822 casos de dengue e nenhum óbito em Campo Grande. Até o momento, não houve a notificação de nenhum caso de zika e apenas 11 notificações por chikungunya. Em todo o ano passado, a Capital registrou 17.033 notificações de dengue e seis óbitos provocados pela doença. Foram notificados, de janeiro a dezembro de 2.023, 92 casos de zika e 176 de chikungunya.

