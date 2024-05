Vasco anuncia Álvaro Pacheco como novo técnico

O Vasco anunciou nesta terça-feira (21) a contratação do novo técnico, o português Álvaro Pacheco. O treinador assinou contrato com o clube carioca até o fim da atual temporada, mas pode estender seu vínculo até o final de 2025.

O treinador estava no Vitória de Guimarães, de Portugal, e deixou o clube com uma boa temporada, na qual encerrou o campeonato português na 5º colocação.

Álvaro Pacheco e sua comissão técnica desembarcaram no Rio de Janeiro no último domingo (19) e conheceram as instalações do Vasco na ontem (20).

Além dele, também chegam ao Vasco os auxiliares Pedro Valdemar e José Teixeira, o preparador físico Leandro Mendes e o fisiologista Ricardo Ferreira. Todos acompanharam o treinamento da última segunda-feira (20).

Álvaro Pacheco ainda não comandará o Vasco no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Fortaleza em São Januário, nesta terça. Rafael Paiva é quem estará à frente da equipe.

Álvaro Pacheco chega para substituir Ramon Díaz, que deixou o Vasco no dia 27 de abril, após a goleada por 4 a 0 para o Criciúma, em casa.

