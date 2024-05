AO VIVO: TSE dá início a julgamento de Sérgio Moro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início, nesta terça-feira (21), ao segundo dia de julgamento dos recursos do PT e do PL, que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR).

Os recursos das siglas contestam a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que já havia analisado as Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) movidas pelos partidos contra Moro por abuso de poder econômico, uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e caixa dois.

Na última quinta-feira (16), o relator do caso no TSE, ministro Floriano de Azevedo Marques, leu o relatório com a decisão do TRE-PR, que rejeitou as ações por maioria de 5 a 2. Na sessão de hoje, serão feitas as manifestações dos advogados de acusação e defesa.

Devem votar, em ordem, o relator do caso, o ministro Floriano de Azevedo, seguido por André Ramos Tavares, Isabel Gallotti, Raul Araújo, Nunes Marques, Cármen Lúcia. e Alexandre de Moraes.

Acompanhe o julgamento:

