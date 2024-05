Várias "amiguinhas": Mulher tem mais de 150 larvas retiradas da boca

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

Uma mulher peruana, de 40 anos, acabou passando por uma cirurgia para a retirada de mais de 150 larvas de insetos de sua boca após procurar atendimento médico em um pronto-socorro, se queixando de inflamação no céu da boca.

Em entrevista ao site do Seguro Social de Saúde do Peru (EsSalud), o cirurgião bucomaxilofacial Renzo Paredes, que realizou o atendimento da paciente, contou que ela apresentava um caso de miíase oral.

A miíase, que é a presença de larvas em tecido morto, tem uma maior incidência em países de clima quente e úmido, que facilita o apodrecimento dos tecidos, e também está relacionada com a mal higienização de lesões anteriores.

Aos médicos, a paciente contou que os sinais de inflamação e desconforto aparecerem após um tratamento odontológico feito em outro centro de saúde no mês anterior. Ela passou pelo procedimento para retirada das larvas em 11 de maio.

“No total, foram retiradas 150 larvas que estavam na cavidade oral devido a uma miíase que geralmente acomete os tecidos mortos. Esse quadro é mais comum em pessoas com pouca mobilidade, doenças associadas ou que não praticam uma boa higiene”, comentou o cirurgião.

Após a cirurgia, a paciente ficou sob acompanhamento hospitalar por dois dias e recebeu alta, mas precisará fazer acompanhamento constante.

