Audiência Pública sobre construção de prédio no bairro São Bento acontece nesta terça

Para apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), referente ao empreendimento multirresidencial da Northern Capital Ltda no Bairro São Bento, a Prefeitura de Campo Grande realiza a Audiência Pública nesta terça-feira (21), às 18h no auditório da Planurb.

O empreendimento conta com 180 unidades habitacionais e 2 unidades comerciais na Rua São Vicente, Lote A, Bairro São Bento – Processo Administrativo 107.719/2023-12.

A participação pode ser presencial ou por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb no link www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987 .

Os interessados podem ter acesso aos ocumentos a serem discutidos na Audiência Pública na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb www.campogrande.ms.gov.br/planurb .

A população pode enviar contribuições e sugestões acerca do Estudo de Impacto de Vizinhança apresentado pelo empreendedor, durante o período de 11 de abril a 2 de maio de 2024 pelo email [email protected]

Serviço:

Data: 21 de maio de 2024

Horário: 18h

Local: Auditório Engenheiro Nilo Javari Baren – Planurb. Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista.

