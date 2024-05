MS Ao Vivo: edição de junho terá Zeca Baleiro e Chico César em Campo Grande

A próxima edição do 'MS ao Vivo', que acontecerá no dia 9 de junho, vai ser de muita MPB e música regional no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O cantor e compositor Zeca Baleiro subirá ao palco com Chico César, apresentando seu novo álbum 'Ao Arrepio da Lei'. A abertura fica por conta de Jerry Espíndola, com o show 40 Tons, a partir das 17h. A entrada é gratuita.

Uma nova safra de mais de 20 canções marcou a retomada da parceria inaugurada há 32 anos por Chico César e Zeca Baleiro. “Ao Arrepio da Lei” é o nome do álbum que Chico César e Zeca Baleiro lançaram em março de 2024, quando também iniciaram uma turnê por algumas das principais cidades e capitais do País. No repertório do show, as novas canções e sucessos de ambos, algumas mais quentes, outras mais reflexivas.

No palco, os artistas são acompanhados por Alexandre Fontanetti (guitarra), Aline Falcão (teclados), Jota Erre (bateria), Layla (percussão) e Swami Jr. (baixo e direção musical).

Jerry Espíndola

40 Tons é o show que reflete as quatro décadas de atuação do cantor e compositor Campo-grandense.

Acompanhado por Sandro Moreno na percussão eletrônica e bateria, Rodrigo Teixeira no baixo e Gabriel de Andrade na guitarra, o quarteto está pronto pra mostrar um pouco da obra desse importante artista do centro-oeste brasileiro.

O projeto é realizado pelo Governo do Estado, por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), em parceria com o Sesc-MS (Serviço Social do Comércio).

Serviço

MS ao Vivo com Zeca Baleiro e Chico César, abertura de Jerry Espíndola;

Segundo domingo do mês (9);

A partir das 17h;

Parque das Nações Indígenas;

Entrada é gratuita!

