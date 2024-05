Bolsonaro e Braga Netto tentam reverter inelegibilidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro da Casa Civil, general Walter Souza Braga Netto, tentam rever suas condenações a inelegibilidade, e desta vez, recorreram mais uma vez ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No pedido, protocolado na última quinta-feira (16/5), os dois, que estão inelegíveis por oito anos a partir de 2022, pedem para que o caso seja encaminhado para análise do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro e Braga Netto foram considerados inelegíveis após o TSE entender que houve abuso de poder político e econômico durante as comemorações do Bicentenário da Independência, em 7 de setembro de 2022, que acabou se tornando um ato de campanha.

O pedido já chegou ao STF e o ministro Luiz Fux será o relator do caso, após o ministro Cristiano Zanin se declarar impedido de atuar no processo.

