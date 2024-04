Dengue: Brasil ultrapassa 4 milhões de casos da doença

A mais recente atualização do Painel de Monitoramento das Arboviroses, que coleta dados do Ministério da Saúde, mostrou que o Brasil atingiu, nesta segunda-feira (29), a marca dos mais de 4 milhões de casos prováveis de dengue em 2024.

No total, o ano já conta com 1.937 mortos pela doença, maior quantidade já registrada de óbitos por dengue desde o início da série histórica no país, em 2000, superando o recorde anterior, do ano de 2023, que contou com 1.094 mortes ao longo de seus 365 dias.

Com 4.127.571 casos, 2024 também quebrou recordes nesse quesito, ultrapassando 2015, que teve o registro de 1.688.688 casos ao longo do ano, e 2023, que teve 1.641.278 casos. Até então, os dois anos foram os que haviam registrado os maiores números de infecção.

Segundo a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, todos os quatro sorotipos da doença circulam no país neste momento, uma situação que ela considerou como “incomum”.

