BNDES estuda linha especial para reconstrução do Rio Grande do Sul

O diretor de Planejamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Nelson Barbosa, disse nesta segunda-feira (20) que a instituição está discutindo a criação de uma linha especial de crédito para a reconstrução do Rio Grande do Sul com o Ministério da Fazenda.

“Estamos discutindo junto com o Ministério da Fazenda a possibilidade de criar uma linha especial para reconstrução. O Ministério da Fazenda está liderando esse assunto”, afirmou Barbosa.

Essa linha de crédito poderá contar com recursos do Tesouro Nacional e de instituições como o New Development Bank (NDB), o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Segundo Barbosa, os valores serão destinados a pessoas jurídicas e a governos municipais. “Cabe a Brasília definir quando isso ficará pronto”, comentou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também