Criciúma confirma encaminhamento para emprestar estádio ao Internacional

Diante da impossibilidade de o Internacional usar o seu centro de treinamento e o estádio Beira-Rio, o presidente do Criciúma, Vilmar Guedes, confirmou o encaminhamento para que o clube gaúcho utilize o estádio Heriberto Hülse, que pertence à equipe catarinense, na Copa Sul-Americana.

A Conmebol já vistoriou a casa da equipe catarinense para autorizar o Internacional de usá-lo. O “Majestoso”, como é conhecido o estádio do clube, está localizado na cidade de Criciúma, Santa Catarina. E tem capacidade para mais de 19 mil pessoas.

As competições Sul-Americanas, que tiveram os jogos dos times afetados pelas enchentes adiados, seguem ativas. O Internacional tem confronto marcado para o dia 28 de maio, contra Belgrano, da Argentina, pela Copa Sul-Americana, na qual o Colorado será o mandante.

