Unidades de Saúde da Capital começam a receber novos ares-condicionados

Unidades da Atenção Primária de Campo Grande receberão novos ares-condicionados nesta semana. No total são 159 aparelhos que serão instalados nas unidades para melhorar a climatização nesses ambientes. Dentro desse plano de atualização na estrutura estão 11 bebedouros, os quais serão substituídos na USF Vila Nasser, USF Alves Pereira, USF Pioneira, USF Botafogo, USF Itamaracá, USF Universitário, USF Vida Nova, USF Nova Lima, USF Serradinho, a UPA Universitário e a CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses).

Além disso, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) adquiriu três camionetes Ford Ranger Cabine Dupla, que serão destinadas aos serviços operacionais da secretaria, que inclui a logística de materiais e medicamentos nas unidades.

O gerente do serviço de transporte da Sesau, Ronaldo Gonçalves, informou que a última vez que a frota recebeu um aumento significativo foi há 20 anos. “A frota de veículo é fundamental para a logística e impacta diretamente no atendimento à população. De 2023 até agora, a Sesau recebeu 62 veículos novos”, disse.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou que as aquisições são para aprimorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população da Capital. "Estamos proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores e um ambiente mais confortável e seguro para os pacientes que dependem do atendimento público de saúde", afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, explicou que está sendo implementado um intenso trabalho de revisão de todos os processos da Sesau, bem como uma fiscalização do reabastecimento imediato de medicamentos e insumos em todas as unidades de saúde da Cidade. “Isso é fundamental para garantir que não haja interrupções no cuidado e no tratamento dos pacientes. Esse plano de contingência vai permitir resposta imediata a qualquer necessidade que surja”, destacou ela.

