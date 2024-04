Chega a 15 o número de mortes por dengue em MS este ano

As mortes em decorrência da dengue já somam 15 em Mato Grosso do Sul somente em 2024. A mais recente ocorreu no dia 20 de abril, conforme dados do Boletim Epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado nesta quarta-feira (24). Até o momento, são 6.578 os casos confirmados da doença e 14.630 os suspeitos em todo o Estado.

A vitima se trata de uma mulher, de 32 anos, que morava no município de Amambai. Segundo o laudo ela começou a sentir os sintomas da doença cinco dias antes de morrer. Ela não tinha comorbidades relatadas.

Do total de mortes computadas de 1º de janeiro até 20 de abril deste ano, a maioria é de homens e de pessoas idosas. No entanto, bebês de 1 ano e de apenas três meses estão entre as vítimas também.

Alta incidência

Estão em destaque quanto à alta incidência de casos suspeitos de dengue, os municípios localizados próximo à linha internacional e divisa com outros Estados.

Lideram essa taxa, com alerta vermelho de alta incidência nos últimos 15 dias, Coronel Sapucaia (1º), Chapadão do Sul (2º), Costa Rica (3º), Aral Moreira (4º) e Antônio João (5º).

