Com doação do Ministério da Saúde, Samu recompõe frota de ambulância

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O Ministério da Saúde anunciou a doação de mais uma ambulância ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Campo Grande. O novo veículo tem investimento de R$ 172,7 mil.

De acordo com a coordenadora do Samu Regional Campo Grande, Maithe Vendas Galhardo, com a doação, o serviço conseguiu concluir os processos de desfazimento de veículos antigos e recompor sua frota.

A previsão da coordenadora é que a nova ambulância chegue em meados de janeiro de 2020. O extrato de doação foi publicado esta semana no Diário Oficial da União (DOU).

O Samu da capital também atende mais oito municípios do interior. No início de dezembro, a prefeitura de Campo Grande anunciou a aquisição de outras seis ambulâncias, com aporte de R$ 1,3 milhão.

Ainda antes, em agosto, o ministério da Saúde cedeu quatro unidades ao município, em investimento que somou R$ 690 mil.

