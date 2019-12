Saúde da capital terá mais 15 milhões a partir de janeiro

O prefeito Marquinhos Trad, assinou na tarde desta sexta-feira (27), a emenda parlamentar de R$ 15 milhões que será destinada ao fundo municipal de Saúde Pública. Inicialmente cerca de R$ 3,5 milhões serão para o Hospital São Julião, Hospital Nosso Lar, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Maternidade Cândido Mariano.

Marquinhos afirmou à imprensa que o recurso liberado pela bancada federal às instituições é pelo empenho das unidades em prestar serviço às pessoas que necessitam.

Ainda de acordo com o prefeito, o dinheiro será entregue dia 6 de janeiro do próximo ano. “O dinheiro vai ser entregue através das ultimas etapas burocráticas que as legislações exigem, em razão das formalidades legais”, frizou o Marquinhos.

A verba será empregada dentro das necessidades da saúde pública e entrará como investimento, para a compra de equipamentos médicos e reformas, no aumento de oferta de serviços e qualidade dos serviços prestados.

Os valores que serão repassados às instiuições são: Apae R$ 617 mil; Maternidade Cândido Mariano R$ 1 milhão e meio; São Julião R$ 500 mil; Hospital Nosso lar R$ 400 mil.

O senador Nelsinho Trad também esteve na solenidade e falou sobre como é levar a demanda da capital até a bancada federal. “O prefeito marquinhos soube, resgatar a harmonia política dentro do município de Campo Grande, em sintonia com a Câmara Municipal, sintonizou uma bancada unida. Para o governo federal observar que MS merece uma prioridade na relação dos pedidos feitos. Se não estão falando mal da saúde da capital a nível federal é porque a situação está indo bem”, complementou.

