Ações de saúde levam prevenção ao câncer a presidiários

A carreta do Hospital de Amor de Campo Grande, filial do Hospital de Barretos, estacionou na última sexta-feira (29), no Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi (EPFIIZ) e para realizar exames de prevenção ao câncer.

Os agentes de saúde fizeram exame de colo do útero e de mama das detentas, realizando 40 preventivos, em mulheres entre 25 e 65 anos, e 48 mamografias, entre as internas de 40 a 69 anos.

Além do estabelecimento penal, presos do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) passaram por coleta de sangue para o exame PSA, câncer de próstata.

Esthefani Uchôa, enfermeira técnica responsável, afirmou que os equipamentos são de última geração, inclusive a coleta do preventivo é feita com luz de LED, que detecta até o vírus HPV, o qual pode ocasionar câncer no colo do útero. A carreta possui o mamógrafo avançado, que emite todos os resultados digitais e os resultados sairão em até 60 dias.

O objetivo da ação é a conscientização da importância do diagnóstico precoce e a prevenção dos diversos tipos de câncer, e só foi possível com a parceria da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Hospital do Câncer de Barretos e o Instituto de Prevenção Antônio Morais dos Santos.

