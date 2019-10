Pesquisa propõe software de auxílio em diagnóstico de câncer de mama

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O “Desenvolvimento de Software com Técnica de Inteligência Artificial (IA), tem o objetivo de ajudar no diagnóstico médico para apoio a identificação de câncer de mama em Mamografia”.

De acordo com o professor Josivaldo Godoy da Silva, coordenador da pesquisa, o desenvolvimento desse software irá ajudar em especial os médicos radiologistas como apoio ao diagnóstico. “Isso será um grande recurso ao médico radiologista em função do tempo escasso, da demanda elevada e de mamografias de baixa qualidade, entre outros problemas”.

O software, que utiliza técnica de Inteligência Artificial, irá analisar centenas de pontos de uma única mamografia em um curto intervalo de tempo. Testes preliminares apontam que o software poderá avaliar várias dezenas de imagens de mamas no período de uma hora.

“Se os resultados efetivamente forem positivos, será um grande aliado da Radiologia no diagnóstico do câncer de mama utilizando mamografia. Pesquisas internacionais apontam que a taxa de acerto poderá ser superior a 70% com o desenvolvimento de software utilizando Inteligência Artificial”, afirma o professor da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (Faeng) e da Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste (PPGSD).

Josivaldo enfatiza que o uso da Inteligência Artificial será um apoio mas que caberá ao médico tomar decisão sobre o diagnóstico. “O software poderá indicar os pontos na mamografia relacionados a presença de nódulos benignos ou malignos”, diz o professor.

À medida que evoluir o projeto, o coordenador e os alunos envolvidos farão reuniões com médicos oncologistas e radiologistas para definir e direcionar pontos da pesquisa que contemplem as necessidades que eles possuírem.

