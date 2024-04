Presidente da Petrobras visita a UFN3 em Três Lagoas

A fábrica da UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados), em Três Lagoas, foi palco de uma visita técnica do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ao lado da ministra Simone Tebet e do governador Eduardo Riedel.

"Hoje é o primeiro passo para revitalização e reaprovação da planta da UFN3. Uma vistoria técnica para vermos de fato a estrutura, porque para administrar precisamos conhecer como está a planta", afirmou Prates.

Uma avaliação técnica, econômica e ambiental do projeto já foi iniciada pela Petrobras. "Uma vez definida esta viabilidade econômica, nós então poderemos anunciar o retorno da obra, assim como edital de contratação", completou.

O governador Eduardo Riedel afirmou que essa obra ocorre em momento que MS está pronto para receber esses investimentos. "Um projeto como este não afeta apenas a economia de Três Lagoas e sim de toda uma região. As cidades estão passando por uma transformação vigorosa, com recursos aplicados que vão prepará-las para receber este boom de crescimento, neste ciclo positivo em todo Estado", disse o chefe do executivo sul-mato-grossense.

Riedel ainda afirmou que os novos investimentos e projetos vão contribuir para a retomada da UFN3. "A ferrovia vai de Três Lagoas a Aparecida do Taboado, sobe ao norte e desce a Santos pela malha paulista. Um grande ganho potencial competitivo para fábrica", afirmou.

Segundo a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, a obra será a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. "O Brasil chegou a produzir 50% de fertilizantes que consome e hoje tem apenas entre 15% e 16%. O Governo Federal apoia este investimento da Petrobrás, que vai impactar positivamente as lavouras, agronegócio e colocar comida mais barata na mês do povo brasileiro. Um sonho de Três Lagoas e uma necessidade ao desenvolvimento do Brasil”.

