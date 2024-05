Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 07/05/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Quer notícia boa, cabrinha? Hoje tem e não são boas, são ótimas! A Lua segue o baile na área mais positiva do seu Horóscopo e envia vibes maravilindas para todos os setores da sua vida, anunciando uma terça sortuda, alegre e próspera em tudo que você fizer. Sua simpatia, criatividade e inteligência estão no modo turbo e quem coloca a cereja no bolo é seu regente Saturno, que será um dos seus maiores aliados nesta terça e promete levantar a sua bola no trabalho, nas finanças e nos contatos em geral. Agora, é na paixão que a sua estrela mais vai brilhar e o sucesso será total. Se está na pista, bora puxar conversa com o crush porque pode dar match no primeiro papo. Astral feliz e prazeroso na união.



Aquário

Interesses que dizem respeito às finanças domésticas e à família vão ficar em evidência nesta terça e as atenções se voltam para seu bolso e seu lar. Mas não precisa se preocupar com nada porque as vibes são positivas e tudo deve fluir do jeitinho que você deseja e espera. Há chance de realizar negócios vantajosos já no período da manhã e os astros dão sinal verde para acertar detalhes e bater o martelo em compra, venda ou aluguel de imóvel. Também pode ter good news sobre um trabalho, bico ou atividade que pode fazer em casa para reforçar a renda. Com tanta coisa para resolver, as paqueras e os contatinhos podem ficar em segundo plano, mas quem tem um love vai curtir um clima mais aconchegante.

Peixes

Imaginação é uma das grandes qualidades do seu signo e hoje você vai dar um show de criatividade, competência e talento com suas ideias e iniciativas. Terá energia mental abundante e muita habilidade para bolar planos, estratégias e projetos que podem se tornar lucrativos e bemsucedidos. Também saberá agradar e atender as expectativas alheias, justamente por isso pode se dar muito bem ao atuar junto ao público, multiplicar seus contatos e vender seu peixe. Conversas e troca de experiências com quem encontra sempre podem ser as sementes para um empreendimento promissor. De quebra, seu charme, boa lábia e simpatia farão você marcar presença em todo canto e vão abrir os seus caminhos no amor. O astral ficará perfeito com o crush ou o mozão.

Áries

As continhas não param de chegar e os boletos estão se acumulando? Esquenta não porque hoje você pode tirar a barriga da miséria, bebê! O cenário tá propício para faturar uma graninha extra e administrar bem seus recursos, agora, se der asas ao seu espírito empreendedor e valorizar as suas ideias, os ganhos podem ser ainda maiores. No trabalho, sua capacidade de concentração aumenta na mesma proporção da sua estabilidade e você pode garantir não apenas reconhecimento, mas também uma merecida promoção. Só não espalhe as boas novas, pois o que não falta é olho gordo e gente invejosa por aí. A paixão atravessa uma fase tranquila, mas nem por isso vai deixar a desejar. Pode esperar ótimas energias na paquera e no romance.

Touro

Taí um dia todo trabalhado na maravilhosidade e você tem motivos de sobra para agradecer, meu cristalzinho! Tanto o Sol quanto a Lua continuam brilhando no seu signo e formam aspectos superpositivos, anunciando uma terça espetacular pela frente. O dinheiro virá para a carteira, as chances de progredir na carreira ficam cristalinas e seu charme vai bombar na paquera. Se está na solteirice, aproveite para caprichar no look e mostrar seus encantos, pois você tem tudo para triplicar os contatinhos e atrair admiradores. Na união, pode aguardar um período de grande sintonia com o love. De quebra, também pode há boas perspectivas para alcançar um objetivo que há tempos persegue, pois Saturno vai dar carta branca para você realizar antigos sonhos.

Gêmeos

Hoje rola uma forte concentração de astros no signo anterior ao seu, mas embora essas energias estejam em um setor chatinho do seu Horóscopo, não vão atrapalhar nem impedir os seus planos, principalmente se você confiar em seu taco e agir com discrição. Logo pela manhã, terá boas chances de dar tacadas certeiras no trabalho e provar a sua competência profissional, marcando pontos importantes com chefes, pessoas mais velhas e influentes. Mas não custa lembrar que tudo vai depender da sua postura e quanto mais sutileza tiver, menor é o risco de despertar a atenção de concorrentes e adversários. Dindim deve entrar, mas não comente seus feitos e suas conquistas com ninguém. Na vida amorosa, vai dar mais valor à privacidade com o xodozinho.

Câncer

Trago verdades e elas são para glorificar, caranguejinha! Hoje os astros resolveram caprichar no arranjo celeste e desenham no céu o cenário ideal para você realizar as suas esperanças. Chegou a hora de desengavetar sonhos e planos antigos que ainda não teve condições de tocar, mas agora eles vão receber um baita incentivo e podem virar realidade. Parceiros de trabalho, amigos e pessoas de sua confiança estarão ao seu lado na jornada e podem fazer toda diferença, ajudando você a acelerar e alcançar seus propósitos. No departamento amoroso, Lua e Vênus dão sinal verde para o romance, a conquista e revelam que o momento é perfeito para definir de vez a situação com o crush. Um namoro de futuro pode dar os primeiros passos.

Leão

Sonhando com promoção e mais dinheiro no bolso, leodiva? Então aproveite as vibes maravilindas que os astros mandam hoje porque você tem tudo para se destacar, lacrar e lucrar. Sol e Lua brilham no ponto mais alto do seu Horóscopo e impulsionam seus interesses profissionais, favorecendo seu prestígio, reconhecimento e sucesso na carreira. Conquistas no trabalho vão repercutir diretamente em suas finanças e há boas chances de negociar melhorias salariais com a gerência. Nos assuntos do coração, seu carisma e seducência estarão tinindo e você vai atrair contatinhos e admiradores com facilidade, tanto que pode encantar e envolver um crush disputado. No romance, os desejos devem ficar à flor da pele e o período também será ideal para traçar planos com seu bem.

Virgem

Rotina é a praia dos virginianjos e quem faz parte desse time sente mais segurança fazendo o que sabe e domina, mas hoje as estrelas convidam a tirar o pé da zona de conforto. Esqueça o medo e vai com tudo porque você só terá a ganhar se investir em novos aprendizados e interesses. Proposta de trabalho em outra empresa ou cidade pode ser o estímulo que faltava para dar uma guinada na vida. O momento é propício para começar um ciclo de mudanças e tudo indica que elas serão muito positivas. Você pode descobrir talentos que nem imaginava possuir e prosperar a olhos vistos, sem falar que terá boas chances de conhecer pessoas especiais e encontrar o love dos sonhos. O romance fica blindado e protegido.

Libra

Os astros apontam transformações, mas não há motivo para ficar apreensiva, minha consagrada, e digo isso porque tudo indica que as mudanças serão positivas. Chegou o momento de fazer escolhas em sua vida, decidir o que precisa ir embora e o que você deve manter para crescer pessoal e profissionalmente. Sua forma de agir vai determinar seu caminho para o progresso, portanto, foque no que contribui com o seu sucesso e não aceite menos do que merece. Sol e Saturno garantem que seu empenho deve trazer bons frutos e mais dinheirinho para o seu bolso. Os laços devem ficar mais sólidos com as pessoas queridas, mas é nos assuntos do coração que as emoções serão mais intensas e você saberá envolver quem deseja.

Escorpião

Pode comemorar, escorpiãozinho, porque se depender das estrelas, aquela terça consagrada que você tanto espera vai rolar! Hoje os caminhos se abrem para o seu sucesso e você tem tudo para consolidar parcerias bem sucedidas na vida profissional e amorosa. Sol e Lua trocam vibes espetaculares com Saturno e garantem que as suas investidas serão certeiras, seja para fazer alianças e acordos promissores no trabalho, seja para definir a situação com um crush que inspira e aquece o seu coração. Se não tem alguém em vista, mas sonha em encontrar um love, só vai seguir na solteirice se quiser, pois os astros apontam um dia perfeito para começar um namoro sério. Na vida a dois, o clima será de pura sintonia como mozão.

Sagitário

Se depender dos astros, o dia será de muito trabalho e nada vai cair do céu, mas se você focar no serviço e der duro, pode alcançar grandes conquistas, Sagita! As vitórias serão suadas, mas vão valer a pena e hoje não faltará determinação nem vitalidade para ralar e se destacar em suas atividades. Agora, se está sem emprego fixo e batalha por uma vaga, preste atenção nas indicações de parentes e pessoas do seu convívio, que podem dar conselhos importantes ou mesmo te ajudar mais diretamente. No amor, boas vibes estarão no comando e há chance de engatar uma paquera gostosa com colega ou alguém que encontra sempre. Talvez tenha que aparar umas arestas no romance, mas vai se entender bem com o love.

