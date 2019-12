Agentes da saúde combatem focos de mosquito da dengue no Caiçara

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

Agentes de saúde, comunitários e de combate a endemias começaram uma ação nessa segunda-feira (9) no combate ao Aedes Aegypti na região do Bairro Caiçara. A mobilização faz parte do projeto Cidade Limpa, que acontece até sexta-feira (13) na região.

Na ação, os agentes coletam materiais inservíveis de grande volume, que são de grande potencial para criadouros do mosquito. Nas ruas, eles recolheram os materiais que estavam jogados em terrenos e nos fundos de residências.

A superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo disse o motivo do foco dessa ação. “Muitas vezes a população não sabe onde descartar materiais inservíveis, que têm um volume muito grande, como geladeiras velhas e sofás. Eles acabam jogando em terrenos baldios. Por isso, a ação. Para evitar essas condutas”, explicou.

Após a ida dos agentes, foi estabelecido um ponto no campo de futebol da rua Aniceto Costa Rondon para que os moradores descartem esse tipo de material. Eles serão retirados diariamente até essa sexta-feira.

Entre os objetos de coleta estão sofás, geladeiras, computadores velhos, máquinas de lavar e armários de ferro, além de diversos aparelhos eletrônicos e móveis de grande volume que não têm mais serventia.

Materiais como entulho, podas de árvores, lixo doméstico, carcaça de animais mortos e pneus não estão na lista dos objetos descartados no ecoponto.

A ação faz parte das estratégias que estão sendo adotadas pela prefeitura de Campo Grande para controlar os índices das doenças provocadas pelo mosquito.

Só neste ano a capital enfrentou uma epidemia de dengue com mais de 9 mil notificações somente em um mês e com retorno das chuvas, também é preciso intensificar as ações.

A iniciativa vem da parceria entre as secretarias municipais de Saúde (Sesau), Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e conta com o apoio da Águas Guariroba e Solurb.

