Novo boletim epidemológico é divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou, na última quinta-feira (14), boletim epidemiológico que revela o número de vítimas fatais da gripe em 2019 chegou a 68 em Mato Grosso do Sul.

Dourados teve mais uma morte confirmada, um homem de 42 anos falecido em 17 de setembro por causa da Influenza B. Até então a maior e mais populosa cidade do interior sul-mato-grossense havia registrado 2 óbitos, ambos causados pela Influenza A (H1N1).

No estado, além de 3 mortes em Dourados, houveram 4 em Corumbá, 6 em Três Lagoas, 4 em Aquidauana, 1 em Inocência, 2 em Rio Verde de Mato Grosso, 29 em Campo Grande, 1 em Porto Murtinho, 1 em Mundo Novo, 1 em Água Clara, 3 em Naviraí, 1 em Bela Vista, 3 em Ponta Porã, 1 em São Gabriel do Oeste, 2 em Sidrolândia, 2 em Nioaque, 1 em Ribas do Rio Pardo, 1 em Deodápolis, 1 em Fátima do Sul e 1 em Paraíso das Água.

Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, as notificações de Influenza B neste ano somam 1.634. Durante o ano todo de 2018, foram 1.028. O levantamento mostra ainda que somente em 2016 essa doença foi menos letal entre sul-mato-grossenses.

No ano de 2016 houve 103 vítimas fatais. Na sequência crônica, em 2009, constam 27 mortes, nenhuma em 2010 e 2011, 8 em 2012, 15 em 2013 e 29 em 2014, além de 7 em 2015, 6 em 2017 e 33 em 2018.

