Secretaria de Saúde ativa novos leitos no Hospital Regional

A Secretaria de Estado de Saúde ativou cinco novos leitos de Unidade de Tratamento Intenso (UTI) no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) na sexta-feira (1). A unidade possui o maior Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Estado, atendendo pacientes de todos os municípios que necessitam de suporte.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, explica que os novos leitos são fruto de um grande empenho da SES para melhorar o atendimento à população. “Estamos há seis meses trabalhando para ativar os novos leitos de UTI. Devido à situação financeira que o Estado se encontra, não podemos realizar concurso para novos profissionais, por isso tivemos que remanejar profissionais de outros setores para que pudessem atender nos novos leitos. Também contamos com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande que cedeu servidores para nos ajudar”, disse Geraldo Resende.

Os leitos ativados estão distribuídos em três ilhas de UTI e na manhã de sexta, quatro já estavam ocupados por pacientes. Com os novos leitos, o HRMS passa a ter 34 leitos de UTI adulto, juntamente com 10 leitos de UTI coronariana, 8 leitos de UTI pediátrica, 10 leitos de UTI Neonatal, 20 leitos de cuidados intermediários neonatal e 5 leitos de Unidades de cuidados intermediários neonatal canguru.

