Confira a escala médica nas UPAs da Capital neste domingo

Neste domingo (21), as UPAs contarão com, no total, 203 médicos ao longo do dia. No período matutino, serão 53 espalhados pelas unidades para atendimento adulto, e 16 pediatras.

A tarde, os números diminuem para 46 para os pacientes adultos e 15 profissionais para as crianças. No turno da noite, estarão 54 médicos disponíveis para o público mais velho e 19 para os pequenos.

A unidade com mais médicos disponíveis para atendimento ao longo do dia será a UPA Leblon, com 35 profissionais somando todos os períodos. Seguido da unidade Coronel Antonino, que somará 32 plantonistas.

A UPA com menos plantonistas é a unidade Santa Mônica, com 11 médicos ao longo do dia.

