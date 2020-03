O 1º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável pelo policiamento da região central da capital, desencadeou mais uma Operação Laburu e recapturou uma mulher, de 27 anos não identificada, evadida do sistema prisional nessa noite de sexta-feira (6).

Além do combate ao tráfico, a ação tem como objetivo redução de furtos a estabelecimentos comerciais, recapturar foragidos da justiça, apreender armas e outros objetos de crimes promovendo maior sensação de segurança aos comerciantes e moradores locais.

Durante a Operação 131 pessoas em atitudes suspeitas foram abordadas, dentre elas a mulher que foi presa e encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no Centro.

