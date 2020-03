Camila sai do hospital com medo de represÃ¡lia de guarda feminicida

Camila Telis Bispo, 31 anos, teve alta do hospital da Unimed após ser vítima de tentativa de feminicídio pelo guarda municipal Valtenir Pereira da Silva, 35 anos, durante a madrugada do último domingo (1º), no loteamento Nova Serrana, em Campo Grande.

De acordo com a delegada Sueyli Araújo, Camila se encontra segura em local sigiloso. ‘’O depoimento da Camila já foi tomado, mas por enquanto precisamos do sigilo para êxito das investigações’’, afirmou.

Ainda segundo a delegada, Valtenir culpava as amigas pelo término com Maxelline da Silva Santos, que veio a óbito após o autor ter atirado contra a cabeça dela no domingo, daí seu ódio contra todos na data do ocorrido.

Mais informações serão repassadas após todas as testemunhas serem ouvidas.

Relembre o caso:

Maxelline da Silva Santos, ex-namorada do guarda municipal, estava em um churrasco na casa do casal, Camila Telis e Steferson de Souza, quando Valtenir apareceu e chamou a ex para fora, ela foi na companhia da amiga e momentos depois começaram a discutir.

Durante a discussão, Valtenir atirou contra a cabeça de Maxelline, que veio a óbito, e nas costas de Camila. Quando o dono da casa, Steferson saiu para ver o que estava acontecendo levou um tiro no tórax, e também foi a óbito. Valtenir está foragido desde a noite do crime.

