Mulher baleada por guarda assassino está na Unimed

Camila Telis Bispo, 31 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio pelo guarda municipal Valtenir Pereira da Silva, 35 anos, durante a madrugada de domingo (1º), no loteamento Nova Serrana.

Após o ocorrido, Camila deu entrada na Santa Casa, encaminhada pelo SAMU. Consciente, orientada e em respiração espontânea sem auxílio de aparelhos, ela se encontrava na área vermelha do Pronto-Socorro.

A vítima realizou exames laboratoriais e de imagem, sem evidência de lesões, a bala estava armazenada na região da lombar na parte esquerda. Camila foi transferida para o hospital da Unimed já na manhã de domingo (1º).

A redação do JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria do hospital Unimed, mas não foram passadas informações sobre o estado da vítima.

Relembre o caso:

O Guarda Municipal Valtenir Pereira da Silva, 35 anos, está foragido após ter matado a ex-namorada Maxelline da Silva Santos e Steferson de Souza, durante um churrasco na madrugada deste domingo (1°), no loteamento Nova Serrana.

De acordo com a polícia, Maxelline estava em um churrasco na casa do casal

Camila Telis e Steferson de Souza, quando Valtenir apareceu e chamou a ex-namorada para fora, ela foi na companhia da amiga e momentos depois começaram a discutir.

Neste momento Valtenir atirou contra a cabeça de Maxelline, e Camila que estava junto com ela, saiu correndo para dentro de casa momento em que também foi atingida nas costas pelo autor.

Quando o dono da casa Steferson saiu para ver o que estava acontecendo levou um tiro no tórax, e veio a óbito.

