Guarda afasta servidor que matou ex-namorada

A Guarda Civil Metropolitana afastou temporariamente o agente Valtenir Pereira da Silva, autor das mortes da ex-namorada e professora, Maxelline da Silva Santos e de Steferson de Souza na madrugada de domingo (1°) no loteamento Nova Serrana.

De acordo com o processo administrativo disciplinar contra Valtenir, assinado pelo secretário Especial e Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, o agente deve ficar afastado por 60 dias, de acordo com o artigo 247 da Lei Complementar n° 190/11. A medida foi devido a gravidade do crime e ao fato de o servidor público ter tido a prisão preventiva decretada.

Conforme o documento, o afastamento pode ser prorrogado novamente por 60 dias para a melhor apuração da ocorrência disciplinar.

Valtenir também teve o porte de arma de fogo funcional suspenso, e o revólver será recolhido com base no decreto n° 12.197/2013 até a deliberação do secretário Valério Azambuja.

O autor que está foragido já teve a prisão preventiva decretada pela justiça, pela morte de Maxelline, e Steferson e ainda por atirar contra a esposa de Steferson, Camila Telis Bispo.

Leia o documento despachado nesta manhã:

