Guarda municipal mata ex-namorada com tiro na cabeÃ§a apÃ³s discussÃ£o

O Guarda Municipal Valdenir Pereira da Silva, 35 anos, está foragido após ter matado a ex-namorada Maxelline da Silva Santos e Steferson de Souza, durante um churrasco na madrugada deste domingo (1°), no loteamento Nova Serrana.



De acordo com a polícia, Maxelline estava em um churrasco na casa do casal

Camila Teles e Steferson de Souza, quando Valdenir apareceu e chamou a ex-namorada para fora, ela foi na companhia da amiga e momentos depois começaram a discutir.



Neste momento Valdenir atirou contra a cabeça de Maxelline, e Camila que estava junto com ela, saiu correndo para dentro de casa momento em que também foi atingida nas costas pelo autor.



Quando o dono da casa Steferson saiu para ver o que estava acontecendo levou um tiro no tórax, e veio a óbito.



Maxelline já tinha um boletim de ocorrência contra Valdemir por ameaça e violação de domicílio.



De acordo com a delegada Fernanda Félix da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o autor que está foragido já teve a prisão preventiva decretada pela justiça.

O JD1 Notícias tentou contato com a Guarda Municipal, a resposta será através de uma nota oficial que será liberada nesta segunda-feira.

