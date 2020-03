Guarda que matou ex-namorada Ã© reincidente em crime contra mulher

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), investiga o paradeiro do guarda municipal afastado Valtenir Pereira da Silva, autor das mortes da ex-namorada, Maxelline da Silva Santos e do amigo dela Steferson de Souza, o assassino está foragido desde o dia do crime no domingo (1°).

De acordo com a delegada Sueili Araújo, as diligências visando a prisão e Valtenir contam com o apoio das polícias de todo o Estado e da região de fronteira, junto a equipe do SIG, já que as informações são de que o autor não tem intenções de se entregar.

Ainda de acordo com informações da polícia, Valtenir, é reincidente em crimes contra a mulher, já tendo ameaçado de morte uma namorada em 2014, chegando a agredi-la fisicamente, tudo por não aceitar a separação.

Segundo a delegada, chegou ao conhecimento da polícia, que ontem o autor postou em seu status do Whastap, “Uma mensagem de suposta despedida, num ritual de alívio que está sendo investigado, já que as informações de amigos dão conta de que estaria bem e vivo”, afirmou em nota.

A polícia ouve agora novas testemunhas do caso que teriam presenciado os fatos, junto com o depoimento de Camila Telis Bispo que também foi baleada e está internada na Unimed.

