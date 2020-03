Guarda municipal que matou dois no Jardim Noroeste segue foragido

O Guarda Municipal que está atualmente afastado, Valtenir Pereira da Silva, 35 anos, autor do assassinato de Maxelline da Silva dos Santos, 28 anos, e Steferson Batista de Souza, 32 anos, na madrugada do último domingo (1°), no bairro Jardim Noroeste, segue desaparecido.

Valtenir está foragido desde a noite do crime, quando foi atrás da ex-namorada, em um churrasco que ela estava com amigos.

Segundo a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Sueili Araújo, o paradeiro do guarda é investigado pelo SIG com o apoio das polícias de todo o Estado e da região de fronteira.

Caso

Maxelline estava em um churrasco na casa do casal, Camila Telis e Steferson de Souza, quando Valtenir apareceu e chamou a ex-namorada para fora, ela foi na companhia da amiga e momentos depois começaram a discutir.

Durante a discussão, Valtenir atirou contra a cabeça de Maxelline, e nas costas de Camila. Quando o dono da casa, Steferson saiu para ver o que estava acontecendo levou um tiro no tórax, e veio a óbito.

