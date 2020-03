Corpo é encontrado em avançado estado de decomposição

Joilson Francelino, com informações do Dourados News

Joaquim França de Almeida, 39 anos, foi encontrado morto na segunda-feira (9), na residência onde morava, em Itaporã.

De acordo com informações do site Dourados News, o corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição, sobre uma cama. O rapaz foi visto pela última vez na quinta-feira (5). No início da tarde de ontem, populares sentiram mau cheiro e deslocaram até a residência onde Joaquim morava e o encontraram sem vida.

Informações apontam que ele sofria de epilepsia e fazia consumo de álcool de forma exagerada. O caso é tratado inicialmente como morte natural, já que não aparenta sinais de violência pelo corpo.

