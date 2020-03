Jovem morre eletrocutado na frente do pai em fazenda

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Jeferson Abel, de 28 anos, morreu eletrocutado em uma fazenda localizada no distrito de Itahum, em Dourados, na noite deste sábado (7) .

De acordo com informações do site Dourados News, A vítima foi eletrocutada na presença do pai.

Jeferson fazia reparos na rede elétrica da propriedade e foi até o poste de energia para instalar chaves conhecidas como “bananas” em seus respectivos padrões. Durante o serviço, ele acabou sendo atingido por um fio energizado.

O pai do rapaz estava junto e tentou socorrer o filho, no entanto, a vítima não resistiu e morreu antes mesmo da chegada de equipe de resgate.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia da cidade.

