Um vídeo feito por câmeras de segurança mostram o momento da colisão, entre um carro e uma motocicleta, que matou José Francisco dos Reis, 58 anos, e Zelina Alves dos Santos, 52 anos, no último final de semana.

Segundo informações do site “Ze Dudu”, o acidente aconteceu no município de Parauapebas (PA), o casal trafegava pela via que liga as vilas Palmares Sul e Palmares II, momento em que um Chevrolet Cruze, com placas de Araguaia (TO), invade a contra mão da via e colide com a motocicleta.

Um comerciante que presenciou o acidente disse ter visto o motorista do Chevrolet sair do carro e acionar o SAMU, mas fugiu logo depois em uma camionete F-250 que chegou logo em seguida. A testemunha ainda disse que o motorista parecia estar embriagado.

Ele também afirmou que acidentes na via são constantes causados por excesso de velocidade e pessoas bêbadas dirigindo.

O vídeo pode ser considerado forte.

