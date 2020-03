ApÃ³s bebedeira, mulher Ã© morta a facadas por amigo em discussÃ£o

Regina Bispo Ramos, 42 anos, foi morta com quatro facadas por um homem, na madrugada desta segunda-feira (9), na Rua Aires de Lima, no distrito de Prudência Thomaz, em Rio Brilhante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o principal suspeito pelo crime, Ademir Ramires Barbosa, 23 anos, conhecido da vítima, está foragido.

Por volta de 1h30, a polícia foi acionada e encontrou o corpo da vítima no meio da rua coberto por um lençol.

Regina foi morta com quatro facadas, duas nas costas, uma no abdômen e uma no tórax.

Segundo testemunhas, antes do crime, a mulher estava em sua casa consumindo bebida alcoólica com Ademir e outras pessoas, quando houve uma briga. Ainda não se sabe o motivo da confusão.

Ainda de acordo com o registro policial, Ademir conseguiu escapar, foi até a sua casa, pegou uma faca e ao voltar para o local encontrou a vítima em frente da residência.

Os dois discutiram novamente e Ademir acabou esfaqueando Regina. Ao ouvir os gritos de socorro, o sogro de Ademir, saiu para saber o que havia acontecido e conseguiu desarmar o assassino, que fugiu do local em seguida.

O carro utilizado por Ademir um pouco antes do crime foi encontrado incendiado próximo à casa da vitima. A polícia fez buscas para encontrar o autor, mas sem sucesso.

O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Polícia Civil do município.

