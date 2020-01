Bêbado tenta beijar cobra mortal e leva mordida na língua

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Um vídeo gravado na Índia mostra o momento chocante em que um encantador de serpentes bêbado tenta beijar uma cobra venenosa e recebe uma mordida na língua.

A gravação foi feita em 24 de dezembro, na cidade de Bhadravati, no sudoeste da Índia.Segundo relatos, um encantador de serpetes local chamado Tony resolveu mostrar suas habilidades bêbado.

Ele resolveu beijar uma Naja naja, uma espécie de naja típica do país e uma das cobras mais venenosas do mundo. Mas a serpente não estava no clima e tascou uma mordida na língua dele. Segundo o Daily Mail, Sonu foi local após ser chamado para capturar uma cobra. Depois de conseguir capturá-la com facilidade, decidiu mostrar que apenas prendê-la era para os fracos.

Uma mordida dessa espécie de cobra é suficiente para matar um adulto em poucas horas. Felizmente, a Índia tem uma política abrangente para distribuir soros anti-ofídicos, o que salvou a vida de Tony.

Após ser mordido, ele se livrou rapidamente e prendeu a cobra e foi levado às pressas para o hospital. Apesar de ser salvo, Sonu afirmou que ficou com "uma dor insuportável por semanas". Seu rosto ainda ficou inchado por 10 dias.

Tony Harrison, 52, está acostumado a lidar com cobras. O homem ganha a vida detendo os répteis nas áreas residenciais de Queensland, na Austrália. No entanto, nem toda a experiência do mundo te prepara para lidar com animais tão traiçoeiros e ele acabou se colocando em uma situação complicada: foi perseguido por uma Pseudonaja textilis, a serpente mais venenosa do mundo.

Deixe seu Comentário

Leia Também