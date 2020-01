Vídeo - Motorista roda com cobra no motor e só para depois de mau cheiro

O produtor de eventos Thyago Rihayem encontrou uma jiboia com cerca de 2,30 metros morta no motor do carro após uma viagem de 8 horas, devido ao calor do carro. O caso foi divulgado nesta quarta-feira (8), em um vídeo nas redes sociais.

De uma fazenda em Kaloré – Paraná até Itupeva – São Paulo, ele rodou 650 quilômetros antes de achar o bicho.

Thyago contou que passou o final de ano com a família no Paraná e retornou no dia 2 de janeiro. Apenas no dia 4, ele sentiu um forte cheiro no carro.

O animal ficou preso em um vão entre o motor e o capô. Ele acionou o Corpo de Bombeiros que fez a retirada no último domingo.

Um vídeo mostra os bombeiros tirando o animal preso em uma peça do veículo.

O produtor ainda afirma que quase teve um treco quando percebeu a existencia da serpente. ''A gente pensou mil coisas e dá um desespero em pensar que ela poderia ter saído do carro e entrado em casa. Mas também ficamos tristes que ela tenha morrido'', concluiu.

Confira o vídeo da remoção da jiboia abaixo:

