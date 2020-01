Jiboia surpreende frequentadores do Parque das Nações

Uma leitora do JD1 Notícias que preferiu não ser identificada flagrou na manhã na manhã desta segunda-feira (6), uma jiboia, enquanto caminhava no Parque das Nações Indígenas.

Nas imagens encaminhadas ao JD1 é possível ver que a cobra tem aproximadamente 1 metro de comprimento. Ela estava se rastejando no meio fio de uma das ruas nas dependências do parque, usadas para a prática de esportes e passeio. A redação procurou uma bióloga para detalhar a espécie e a periculosidade do animal.

A bióloga Larissa Tinoco explicou que a jiboia é da espécie boa constrictor e não oferece qualquer risco de morte, pois não é venenosa. ‘’Caso a pessoa tente manipular ela, a mesma pode picar, mas não irá injetar nenhum veneno’’, completou.

Larissa afirmou ainda que o ideal, se encontrada em residência, é retirar e colocá-la em uma mata, sem a necessidade de levar ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

